Chiude l'ultima macelleria storica a Tolentino: "Tutti i clienti sono stati veri amici"

Chiude i battenti - dopo ben quarantacinque anni - la macelleria di Mario Iommi e Alessandra Bozzi, marito e moglie, in via della Pace, in pieno centro a Tolentino. Conosciuta come "da Mario". Ieri per la coppia è stato l’ultimo giorno dietro al bancone. E si tratta dell’ultima macelleria storica della città. Un punto di ritrovo per i veterani affezionati, a cui mancheranno le quattro chiacchiere che facevano ogni giorno con i titolari. Mario e Alessandra sono sposati dall’8 agosto 1982 e dal 1978 lavorano nel locale di via della Pace. Qui all’inizio, negli anni ‘50, c’era una polleria (traccia di questo passato è l’insegna storica sopra la porta d’’ingresso, che non è stata mai tolta volutamente). Poi è subentrato Mario con un socio ed è stata trasformata in macelleria. La coppia (66 anni lui e 63 anni lei) ora è pronta a godersi la pensione e il meritato riposo, malgrado un po’ di nostalgia nel dover salutare chi in questi anni gli ha dimostrato affetto e nel chiudere un capitolo della propria vita. Iommi è nel settore da quando aveva 14 anni. "Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno accompagnato, da chi è semplicemente passato qui a chi è diventato nel tempo un amico - affermano -. In particolare i clienti fissi. In quasi mezzo secolo abbiamo assistito a tanti cambiamenti, dall’isola pedonale del 1983 ai parcheggi diventati a pagamento fino all’apertura dei centri commerciali. Noi abbiamo fatto la nostra parte e, arrivati a 45 anni di attività, abbiamo deciso di lasciare. Lo facciamo col sorriso". Un sorriso che li contraddistingue da sempre.

Lucia Gentili