"Chiude l’unico sportello bancario. Fallimento di Comune e Regione"

Venerdì chiuderà l’unico sportello bancario nel centro di Potenza Picena, che è il quinto Comune della nostra provincia. E dire che in occasione dell’apertura della campagna elettorale, a Civitanova, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ha accusato il centrosinistra di non aver salvato Banca Marche, a differenza di altre banche del territorio.

È quanto dichiara l’ex deputato del Pd Mario Morgoni, che lancia così una frecciatina all’indirizzo del governatore della Regione Acquaroli.

"Non è vero quanto afferma – riprende Morgoni –. La vicenda, del 2015, riguardava Banca Etruria, Carichieti, Cariferrara oltre a Banca Marche. Tutte e quattro furono poste in risoluzione per gravi problemi finanziari. In particolare Banca Marche era diventato un vergognoso carrozzone, a causa della gestione dissennata di dirigenti disonesti. Acquaroli, che invoca impossibili salvataggi di banche fallite, non riesce però in una missione molto meno impegnativa, salvare l’unico sportello bancario di Potenza Picena, che è anche il Comune di cui è stato sindaco ed è cittadino".

"Sarebbe una bella testimonianza – conclude Morgoni – saper passare dalle grandi parole a piccoli ma significativi fatti, che hanno grande importanza per la vita quotidiana dei cittadini".