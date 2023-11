Dopo 50 anni chiude Ready Fashion a Macerata: "La fine di un ciclo ricco di gioie"

Macerata, 4 novembre 2023 – Un altro pezzo della storia commerciale di Macerata chiude dopo 50 anni di attività. Da gennaio, infatti, Ready Fashion, negozio di abbigliamento di via Maffeo Pantaleoni, proprio di fronte allo Sferisterio, abbasserà la serranda. Una scelta non facile per la sua titolare, Elisabetta Zaccari, che però è pronta a gettarsi in altre sfide. "Le mie figlie hanno scelto strade professionali differenti - racconta -. Non avrei potuto passare a loro il testimone come mio padre fece con me. Sento di aver dato tanto, ma in futuro mi vedo a fare altro. Ad impegnarmi nel sociale e nella filantropia, come sempre avrei voluto. Era il tempo di un rinnovamento qui in negozio, ma io sentivo che questo ciclo era concluso per me e, quindi, ho preferito chiudere in bellezza". Non un momento triste, quindi, per Zaccari, ma che fa parte dell’evoluzione de tempi. "Sento spesso stupirsi della chiusura di un’attività commerciale, quale simbolo di una decadenza inesorabile. In verità trovo che ci si debba stupire del fatto che i giovani non ne aprano di nuove - spiega la negoziante -. Il commercio è un’entità viva, fatta di persone che cambiano e si evolvono. È fisiologico che ad un certo punto ci sia un ricambio generazionale. A Macerata ci si concentra troppo sulle chiusure e non sulle mancate aperture. La politica e le associazioni di categoria dovrebbero interrogarsi sul perché accade questo e occuparsene seriamente".

L’attività è stata fondata da Cesare Zaccari, papà di Elisabetta, nei primi anni Settanta. Nel 1983 il trasferimento in via Maffeo Pantaleoni, dove il negozio si trova ancora oggi, e l’impulso per ampliare ulteriormente l’attività. "Un tempo il prodotto fidelizzava il cliente e il rapporto che si instaurava con esso determinava solide certezze in termini di vendite. Era più facile fare previsioni ed esisteva molta più sicurezza all’interno dell’attività - racconta ancora Elisabetta che, fin da bambina, ha visto i genitori muoversi dietro a clienti e bancone -. La nascita dei centri commerciali prima e l’avvento dell’e-commerce poi hanno mutato le leggi del mercato e interrotto, se vogliamo, quel ciclo virtuoso che era stato determinante per i successi degli anni ’80 e ’90".

Da oggi, però, per 12 settimane si potranno acquistare tutti i pezzi della collezione invernale a prezzi ribassati, grazie alla svendita totale. "Posso dire di aver costruito un ottimo rapporto con i miei collaboratori e di aver nutrito di stima e rispetto quello con i clienti, tanti devo dire, che in 50 anni di attività ci hanno scelto, realizzando il nostro risultato - conclude -. Li vorrei ringraziare tutti, uno ad uno, abbracciandoli. Li ringrazio perché, entrando in negozio, hanno riempito di sorrisi le nostre giornate, accresciuto le nostre vite di storie ed esperienze".