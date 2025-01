Chiude storica boutique del centro

Saracinesca abbassata per la storica boutique civitanovese "Anna Annibali". Da domani chiude per sempre i battenti il negozio di corso Umberto I, che per 75 anni è stato un punto di riferimento per l’abbigliamento dei più piccoli. Tante famiglie, anche provenienti da altri Comuni, hanno varcato quella porta per acquistare indumenti adatti ai piccoli dagli zero anni alla maggiore età, trovando sempre qualità e marchi prestigiosi. "Anna Annibali" è stato anche uno dei primi negozi di corso Umberto, che per anni ha caratterizzato l’offerta commerciale del centro. È una brutta notizia per il commercio cittadino sempre più piegato alle logiche dei grandi centri commerciali, del commercio online, dal caro affitti e di tante altre questioni che rendono la vita dei negozianti sempre più dura. Oramai sono diverse decine le vetrine della via principale di Civitanova rimaste vuote. Solo qui, nel 2024 è toccato a esercizi come "Cafedelmar" e la storica Cartolibreria Giulietti. Più in generale sono numerose le attività che hanno chiuso i battenti negli ultimi mesi, a Civitanova. Si pensi, ad esempio, alla pasticceria "Saint Honoré" in corso Garibaldi, alla lavanderia di Angela Ave Nardi in via Molise oppure alla boutique "Elevate Milano" in via Duca degli Abruzzi. Motivo, questo, che nei giorni scorsi ha condotto l’associazione "Viviamo Civitanova" a intervenire sul tema sollecitando maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Inoltre il titolare della nota gioielleria Cartechini, in piazza XX Settembre, ha venduto l’attività dopo 22 anni.

f. r.