"Chiudere la piazza al traffico in un’ottica di promozione e turismo"

"Chiudere la piazza del Popolo potrebbe giovare in un’ottica di conservazione degli edifici e di promozione di una delle piazze più belle delle Marche". La proposta è del settempedano, Michele Vissani che riprende un argomento molto dibattuto nel corso degli anni ma che non è visto di buon occhio dai commercianti. "Fra le proposte di cui si è discusso – afferma – vanno ricordate anche quelle relative a ricreare una piazza di inizio secolo scorso, nella quale la piattaforma non c’era. Il dibattito è da ritenere attuale, se si pensa anche alla vicina Macerata, in cui l’attuale amministrazione ha riaperto piazza della Libertà al traffico. Non so se riproporre questo tema a San Severino possa rappresentare motivo di scontro con le categorie. Ma un intervento di chiusura, visto anche il necessario stato di manutenzione a cui, dal 2016 in poi, gli edifici della piazza sono costretti, forse potrebbe giovare in un’ottica di conservazione e promozione di una piazza, tra le più belle delle Marche. È possibile la chiusura? Potrebbe portare benefici anche ai commercianti? Credo che una discussione sia necessaria. Anche per verificare soluzioni e prospettive, non solo perché così le attività possano trarre beneficio, ma per far sì che un posto che è un richiamo e uno dei punti più caratteristici di San Severino venga tutelato in tutta la sua bellezza, per poter richiamare sempre più visitatori. Una riflessione è doverosa per valutare una possibilità in più di rilancio".

Gaia Gennaretti