Chiusa la raccolta fondi per Jacopo

Jacopo Galassi (nella foto) ce l’ha fatta e grazie alla generosità di tutta la comunità recanatese e non solo ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere i soldi necessari per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano per risolvere la grave forma di scoliosi che lo affligge da quando aveva 15 anni. "Ho deciso – scrive Jacopo sui social - di scrivere queste righe in quanto abbiamo ufficialmente raggiunto e superato la cifra necessaria per sostenere il mio intervento chirurgico. Ciò mi consentirà non solo di operarmi, ma anche di affrontare con maggiore serenità tutti i costi che deriveranno dalla fase post operatoria la quale consisterà in un lungo periodo fisioterapico di riabilitazione, tante visite di controllo e svariati viaggi Recanati/Milano. È stata una cavalcata solidale incredibile, sono stato travolto da un mare di affetto e da un sostegno che ha superato ogni più rosea aspettativa. È difficile racchiudere in un messaggio ciò che ho provato in queste settimane, le emozioni che ho vissuto. È stato un grande giro sulle montagne russe, un salire e scendere, tra positività e paura, affetto e timori, la voglia di sostenere l’operazione e la delusione per il rinvio causato da altri problemi di salute che non mi avrebbero consentito di affrontare al meglio l’intervento. Vorrei ringraziare una ad una tutte le persone che hanno risposto con un cuore immenso al nostro appello, ma è impossibile, sono troppe, spero però, che giunga ad ognuno di voi il mio abbraccio più grande. Grazie, grazie davvero".