Chiusa una porzione del porto. Accesso vietato all’area cantieri

Un portone di ferro è comparso nella zona portuale, a chiudere l’accesso all’area cantieri durante l’orario di lavoro. Il divieto impatta con le abitudini dei civitanovesi, che da sempre sono abituati a transitare in quella zona senza limitazioni; dall’area del molo sud attraversano il piazzale della cantieristica fino ad arrivare al molo nord. Un percorso per chi ama passeggiare o pedalare vista molo e per chi ama il jogging, ma adesso cambierà tutto. La novità ha incuriosito – e infastidito – molti e qualcuno ha fatto tappa nella vicina Capitaneria di porto per chiedere spiegazioni, trovando nella comandante Chiara Boncompagni la disponibilità a chiarire i motivi della decisione. "È in itinere – spiega – un progetto di messa in sicurezza nell’area cantieri del porto. Al termine provvederemo, ovviamente, a informare i cittadini attraverso atti ufficiali".

Il divieto non è ancora in vigore ma dovrà essere osservato dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e il sabato soltanto la mattina. Nel progetto di messa in sicurezza potrebbe essere previsto un passaggio pedonale, tramite un nuovo percorso che corre accanto ai pontili, per consentire il transito anche durante gli orari di lavoro dei cantieri, ma dentro aree definite, e non come succede ora, visto che lo slargo antistante ai cantieri è sostanzialmente una piazza per pedoni e auto e, qualche volta, può capitare di vedere la movimentazione delle gigantesche gru usate per il rimessaggio, l’alaggio e il varo delle imbarcazioni dal peso di diverse tonnellate tra gente che passeggia.

La questione della messa in sicurezza solleva una questione più ampia, quella della compatibilità delle attività cantieristiche con lo sviluppo residenziale (a ridosso del porto) e turistico della zona. Un tema che dovrà essere centrale nella redazione del piano regolatore del porto, anche rispetto al progetto che sta elaborando l’Università di Camerino per conto del Comune dopo lo scampato rischio dell’attuazione del progetto per il Porto Dubai, perché il centro della città e l’area portuale dialogano urbanisticamente e si tratta di trovare la soluzione per rendere compatibile la convivenza, tutelando anche le attività cantieristiche e tenendo presenti i rischi operativi ad essa collegati.

Lorena Cellini