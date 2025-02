Chiuse 32 partite Iva. Soffre il commercio

In un mese 32 imprese attive in meno a Civitanova ed è il commercio il settore che paga il prezzo più alto di una congiuntura difficile. Chiusure e cancellazioni si impennano sempre i primi due mesi di ogni anno quando, dopo Natale e i saldi, si guarda nel registratore di cassa e i conti non tornano. Dati della Camera di Commercio, le partite Iva a fine dicembre 2024 erano 4.409 a Civitanova e al 31 gennaio 2025 sono 4.377. Un trend che si conferma: nel rapporto tra dicembre 2023 (4.414) e gennaio 2024 (4.372), furono 42 le aziende a mancare all’appello. Metà dei decessi appartiene al commercio, che passa da 1.240 a 1.223 imprese attive.