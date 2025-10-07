Chiusi 15 negozi in 8 mesi: "Sostegno al commercio"

In centro continua la moria di vetrine. Lo dice una analisi tarata sui 419 esercizi lungo le strade principali: viale Matteotti, vialetto sud e nord, corso Vittorio Emanuele, via Trento, corso Dalmazia e corso Umberto. A fine 2024 risultavano chiusi 93 negozi, il 22,2% del totale, ad aprile 2025 le chiusure salgono a 99 (23,6%) e a settembre 2025 la quota sale a 108 (25,8%). In otto mesi, perse 15 attività, di media quasi due al mese, con una proiezione annua di circa il 5,4% in più di chiusure. Oggi una vetrina su quattro lungo le vie centrali è sbarrata. Dati di Confcommercio (progetto Cities), Confesercenti (consuntivo 2024), Unioncamere–InfoCamere e Regione, diffusi da Viviamo Civitanova. "Anche via Duca degli Abruzzi conferma il trend negativo: entro fine anno previste tre chiusure, una già avvenuta, con un locale oggi occupato in forma temporanea. Le previsioni fanno intravedere un’ulteriore contrazione del tessuto commerciale di prossimità".

La cosiddetta desertificazione commerciale non è un fenomeno solo locale. A livello nazionale nel 2024 registrata in media un’apertura ogni tre chiusure, e nelle Marche una ogni quattro. Per Viviamo Civitanova la città è "una cartina di tornasole. Il numero di vetrine spente nei sette assi centrali è altissimo. Civitanova mostra in anticipo i segnali di desertificazione del commercio di vicinato. La domanda si sposta verso l’e-commerce e i poli commerciali extraurbani, i costi fissi schiacciano i margini, la città non è percepita come attrattiva complici la difficoltà di sosta, l’arredo urbano poco curato e i problemi di sicurezza, e poi un turnover imprenditoriale debole, che non riesce a ricollocare rapidamente i locali sfitti". Chiesta quindi una assunzione di responsabilità all’amministrazione comunale: "promuovere il centro commerciale naturale, introdurre la sosta di cortesia, 15–60 minuti gratuiti per favorire la rotazione, prevedere riduzioni di Tari o canone suolo per chi apre in locali sfitti da un anno o porta nuove tipologie merceologiche, un fondo di micro-rigenerazione per vetrine, insegne, dehors e abbattimento barriere architettoniche, sperimentare temporary store con canoni calmierati, un calendario di eventi anche di sera, voucher digitali, gift card cittadina, rafforzare decoro e sicurezza".

Lorena Cellini