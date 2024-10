Chiuso lo Scollinare Film Festival, successo per la seconda edizione: "Proposte culturali diversificate"

Successo per la seconda edizione dello Scollinare Film Festival a Tolentino. La città, da venerdì a domenica scorsi, si è trasformata in un palcoscenico dedicato alla settima arte: proiezioni sold out e migliaia di presenze. La tre giorni, ideata da Leonardo Accattoli, Damiano Giacomelli e Maurizio Petrini e organizzato dall’associazione Officine Mattòli, "ha saputo coniugare proposte culturali di alto livello con esperienze di fruizione diversificate", spiega lo staff. "Il ricco programma ha animato diverse location del centro storico di Tolentino, con l’Arena Mattòli che ha ospitato film come "The Old Oak" di Ken Loach, "Palazzina Laf" di Michele Riondino, con la partecipazione della co-protagonista Eva Cela e del montatore Julien Panzarasa, e "Invelle" di Simone Massi, affiancati da classici restaurati come "Il grande Lebowski". Performance artistiche di respiro internazionale e dj set hanno reso piazza Madama il cuore del divertimento. Domenica il festival ha chiuso in bellezza con il Pitch al pub, iniziativa dedicata agli aspiranti autori che hanno potuto presentare i propri progetti a produttori cinematografici, con la casting director Stefania De Santis e il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini". Le foto sono state scattate da Paolo Biancofiore.