"Chiuso un negozio su quattro"

Stato di salute del commercio in centro, da un censimento di Viviamo Civitanova è spenta una vetrina su quattro. L’associazione ha contato 422 negozi: 320 in esercizio e 102 con le serrande abbassate. "Le nuove aperture non invertono la tendenza, le cessazioni superano le inaugurazioni con un -2,5%, in linea con il dato nazionale" sottolinea la presidentessa Manola Gironacci.

Corso Umberto I è il più penalizzato, complice il caro affitti, con 154 negozi e 36 chiusure. La più resiliente è via Duca degli Abruzzi, pienamente operativa. Poi viale Matteotti e viale Vittorio Veneto (12 serrande abbassate), il vialetto nord e quello sud (6), corso Vittorio Emanuele (28), corso Dalmazia (16), via Trento (4).

"Sono 320 le imprese che tengono vivo il centro – dice Gironacci – grazie a una classe imprenditoriale che molte città ci invidiano. Con politiche lungimiranti, Civitanova potrebbe tornare la perla dello shopping".

Gironacci si addentra nelle dinamiche del settore: "In provincia gli esercizi sono diminuiti del 25,6%, un negozio su quattro è scomparso. La Camera di commercio segnala che, nel primo trimestre, nelle Marche hanno chiuso 3.207 aziende, a fronte di 2.663 aperture: 544 attività in meno in tre mesi. Ci chiediamo se il sindaco Ciarapica sappia che lasciare il commercio a se stesso significa alimentare una crisi più profonda e una sfiducia nelle istituzioni. Sconcerta che un comparto che contribuisce in modo sostanziale all’economia non venga considerato dall’amministrazione, ma esibito come una coccarda social. Una categoria usata in campagna elettorale, immortalata in foto che chi lavora spera si traducano in misure concrete, mentre il sindaco spera si traducano in voti".

Lorena Cellini