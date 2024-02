"Chiusura della biblioteca, ora vogliamo le carte"

"Chiediamo al sindaco Noemi Tartabini di pubblicare le relazioni tecniche sulla biblioteca di via Trento, affinché sia possibile comprendere nel dettaglio le reali motivazioni della sua chiusura e le azioni necessarie per una rapida riapertura". È quanto afferma Silvia Riccobelli, a nome suo e degli altri 13 cittadini promotori della manifestazione di protesta svolta nelle scorse settimane, al Pincio, per chiedere di riaprire la biblioteca comunale di Potenza Picena. Così, ieri mattina, lei ha firmato e mandato una lettera aperta all’Amministrazione comunale. Insomma, non si placa affatto il malcontento dopo la chiusura dei locali di via Trento, avvenuta a fine dicembre per dei problemi strutturali emersi nella storica sede della biblioteca.

"In alcune recenti dichiarazioni – scrive nella lettera Riccobelli -, il sindaco Tartabini ha riferito che la biblioteca è stata temporaneamente chiusa perché ‘avendo un documento generico che parlava di inadeguatezza della struttura, abbiamo incaricato due studi diversi. Un mese e mezzo fa ci è arrivata la conferma di quello che occorre per poter rendere fruibile e adeguato l’immobile’. Dunque – sottolinea ancora Riccobelli -, apprendiamo con perplessità che già da metà dicembre l’Amministrazione disponeva di un elenco degli interventi necessari. Eppure, in un post Facebook del 13 gennaio, il Comune dichiarava ‘appena il tecnico, incaricato di analizzare nel dettaglio lo stato dell’edificio, ci consegnerà la sua relazione, frutto dei sopralluoghi e degli approfondimenti effettuati, riusciremo a dare risposte più precise’".

Ed ecco, quindi, la sua richiesta presentata alla giunta Tartabini. "Esprimiamo preoccupazione per l’assenza di comunicazione da parte del Comune – aggiunge Riccobelli –, che avrebbe dovuto prontamente divulgare informazioni prima di interrompere il servizio. Invece, i cittadini sono rimasti all’oscuro dell’esistenza e dei contenuti delle relazioni tecniche fino a pochi giorni fa. Chiediamo che ora sia garantita la dovuta chiarezza, per conoscere le date in cui sono state ricevute tali relazioni, perché ci sembra che ci sia molta confusione e pochissima trasparenza".