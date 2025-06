Chiusura di anno per l’Uteam. "Esempio virtuoso per il territorio"

Un nuovo anno si conclude per l‘Università della Terza Età dell‘Alto Maceratese. La cerimonia di chiusura ha rappresentato un momento di bilancio, di celebrazione e di attesa per la ripresa delle attività a ottobre. A portare il saluto, il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto sottolineare il valore inestimabile dell‘Uteam per la comunità: "Non è solo un‘istituzione: è una palestra di conoscenze, un centro di aggregazione e un esempio virtuoso di come la curiosità e la voglia di imparare non abbiano età. È la prova vivente che l‘esperienza, unita alla continua ricerca del sapere, è un tesoro inestimabile per l‘intera comunità". Nel suo intervento, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a chi, con passione e dedizione, rende possibile questa realtà: dal presidente Adriano Vissani, anima e fondatore dell‘Uteam, alla direttrice Anna Vissani, per la sua professionalità e la sua capacità di coordinare e arricchire l‘offerta formativa, al rettore Giammario Borri, per il suo prezioso contributo e per aver guidato con sapienza il percorso accademico. Un ringraziamento speciale è stato esteso a tutti i docenti, per la loro generosità nel condividere le conoscenze, e agli studenti e soci, la cui partecipazione attiva ed entusiasmo rendono l‘Uteam "un luogo vibrante di scambio e crescita".

Presenti all’iniziativa anche il sindaco di Muccia, Mario Baroni, e i rappresentanti responsabili di tutte le sedi Uteam sul territorio. "Siamo orgogliosi, come città, di ospitare una realtà così importante e dinamica", ha poi sottolineato il primo cittadino, riconoscendo il significativo contributo dell‘Uteam al tessuto sociale e culturale del territorio, valorizzando il ruolo attivo della terza età e promuovendo una cultura del benessere e dell‘apprendimento continuo. L‘appuntamento è ora per il prossimo ottobre, quando l‘Uteam riaprirà le sue porte per un nuovo anno accademico, con lo stesso slancio e la stessa sete di conoscenza che la contraddistinguono.

g. g.