Chiusura di Banca Intesa: "Un altro servizio perso. Amministrazione immobile"

La decisione di Banca Intesa Sanpaolo di chiudere la filiale di Piediripa, entro il 2026, riaccende la polemica politica. Ninfa Contigiani, segretaria del Partito Democratico di Macerata, stuzzica l’amministrazione comunale accusandola di essere rimasta spettatrice. Tanto più ricordando che il Pd aveva presentato una mozione in merito. "A luglio su iniziativa del capogruppo Pd Narciso Ricotta – si legge nella nota della Contigiani – fu approvato in Consiglio comunale un Ordine del giorno che stimolava l’amministrazione cittadina ad occuparsene per tempo (quattro voti contrari: Benedetti, Bravi, Leombruni e Virgili ndc), ma ora è accertato che la filiale di Banca Intesa chiuderà nel 2026. Un altro servizio per il quartiere che se ne va senza che l’Amministrazione attuale abbia dato segno di essere intervenuta, o quantomeno di aver ottenuto qualcosa. Il sindaco ha spiegato e rappresentato le ragioni del territorio? Perché il dubbio che viene – continua la Contigiani – è che adesso i cittadini di Piediripa troveranno più funzionale servirsi della banca più vicina oltre il ponte piuttosto che fare un giro lunghissimo per arrivare in Corso Cavour (per loro dalla parte opposta della città) e così Macerata ci perde due volte, perde un servizio a Piediripa e probabilmente perderà correntisti sulla filiale cittadina. Si poteva negoziare un risultato diverso? Sembra che tutto quello che riguarda la vita reale e quotidiana dei cittadini sfugga al governo cittadino che alza le spalle e corre sorridente -conclude- verso il prossimo taglio di nastro".

Andrea Scoppa