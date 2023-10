Chiusura di un tratto della statale 77: istituita la precedenza per chi esce dallo svincolo

A seguito della chiusura al traffico di un tratto della SS 77 fino al 31 ottobre, il comando di Polizia locale di Tolentino, per agevolare l’uscita dei veicoli dalla superstrada e l’immissione in via Achille Corona, ha deciso di istituire uno stop. "È necessarioimporre l’obbligo per tutti i veicoli in circolazione nei due sensi di marcia di via Corona di fermarsi e dare la precedenza ai mezzi provenienti dallo svincolo Tolentino Est della SS 77 che si immettono in via Corona", spiega il Comune.