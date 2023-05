Chiusura punto nascita, tra un mese il verdetto del Consiglio di Stato

Si conoscerà tra un mese il verdetto del Consiglio di Stato sulla chiusura del punto nascita di San Severino. Al tribunale amministrativo si sono rivolti il Comune e il comitato per la difesa dell’ospedale, contestando il provvedimento del 2016. "Nel ricorso – spiega l’avvocato Marco Massei, legale del Comune e, con il collega Stefano Filippetti, del comitato – abbiamo sollevato tre questioni. Per prima cosa, la chiusura del reparto fu stabilita da una determina dirigenziale e non da una delibera di giunta, ma la competenza su queste scelte è della giunta regionale, non dei funzionari Asur, che hanno compiti esecutivi. Poi la chiusura del punto nascita doveva essere affiancata dall’istituzione del sistema di trasporto materno assistito (Stam) e del sistema di emergenza del neonato (Sten), che invece furono attivati a Camerino, dove ostetricia era stata chiusa nel 1997. Infine, il primario dell’epoca di Macerata, Farotti, aveva dichiarato che il reparto era inadeguato, all’epoca, per il numero di parti previsti, dunque non c’erano le condizioni per un accorpamento efficace e sicuro". Un anno fa, il Tar ha respinto i ricorsi contro la chiusura del punto nascite. Ma il Comune e il comitato di cittadini non si sono arresi e ieri hanno riportato la questione al Consiglio di Stato, ritenendo di aver subito una decisione ingiusta per motivi formali e sostanziali, decisione che ha penalizzato il territorio nonostante una legislazione che avrebbe dovuto favorirlo. Anche il sindaco Rosa Piermattei ha voluto partecipare all’udienza a Roma, per ribadire l’importanza dell’argomento per la città. Ora non rimane che aspettare la decisione dei giudici.