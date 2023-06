"Chiusure dei negozi in centro, servono strategie più incisive"

La notizia, pubblicata dal nostro giornale, della chiusura nei prossimi giorni di due esercizi commerciali nel centro storico, la libreria Riganelli e il bar "Mirò", ha provocato la reazione del gruppo politico Fratelli d’Italia. In una nota il partito afferma che, pur consapevoli, "che con l’evoluzione del commercio e dell’e-commerce i negozi tradizionali sono messi a serio rischio nella tenuta economica" punta il dito decisamente contro l’Amministrazione comunale, sia quella del passato, retta da Francesco Fiordomo, che quella di oggi a guida Bravi. "Siamo dell’idea – scrive in una nota FdI - che un problema vada affrontato con una strategia, con delle azioni concrete e sinergiche, mettendo in relazione esercenti e proprietari degli immobili, chiamando esperti anche esterni per risollevare una situazione che, altrimenti, sarebbe senza speranza. Tutto ciò non è avvenuto negli ultimi 15 anni, dove si è semplicemente assistito al progressivo svuotamento del centro storico senza reagire in maniera pronta, ma mettendo in campo iniziative estemporanee o, comunque, non strutturali. Su questo tema le ’Giunte favolose’ non sono più credibili, è necessario un cambio di passo immediato se si vuole salvare il commercio recanatese".