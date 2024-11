Choc all’istituto superiore. Ragazza si lancia da una finestra

Un grave episodio ha scosso ieri Recanati. Una studentessa ha compiuto un gesto estremo, lanciandosi dalla finestra al secondo piano di un edificio scolastico. La ragazza è rimasta gravemente ferita e portata d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. Nel pomeriggio stata operata con successo, ma la prognosi rimane riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30, quando gli studenti stavano andando in palestra. La giovane si è allontanata dal gruppo di compagni e ha aperto una finestra gettandosi da circa dieci metri. Il gesto è stato compiuto sotto gli occhi di alcuni studenti e della sua insegnante di educazione fisica, che purtroppo non è riuscita a intervenire in tempo per impedirlo.

Il rumore della caduta ha allertato il personale scolastico che ha attivato i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata poco dopo, seguita dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Angelo Chiantese. Nonostante la gravità delle lesioni, tra cui una frattura alla gamba e traumi cranici e toracici, la ragazza era cosciente al momento del soccorso. Le condizioni sono state valutate come critiche, ma non correrebbe per fortuna pericolo di vita. A causa della nebbia, non è stato possibile usare l’eliambulanza.

I carabinieri stanno lavorando per comprendere le ragioni dietro al gesto. Le lezioni dei compagni di classe non sono state interrotte, anche se hanno proseguito in un’aula adiacente a dove è avvenuto il grave fatto. In alcuni casi gli studenti, sotto choc, hanno avuto la possibilità di tornare a casa con i genitori. Sul posto anche il sindaco di Recanati Emanuele Pepa, che ha voluto esprimere solidarietà alla giovane, alla famiglia e alla comunità scolastica.