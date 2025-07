Choc emorragico, addio a Iheb Ben

È stato uno choc emorragico a causare la morte del 30enne tunisino Iheb Ben Abdelmalek, residente a Porto Recanati, che domenica sera in sella alla sua moto si era scontrato con un’Alfa Romeo, guidata da un 33enne di Macerata, lungo la strada Statale a Porto Potenza. Lo ha stabilito l’autopsia che ha svolto ieri il medico legale Roberto Scendoni. Sono stati anche effettuati dei prelievi sul corpo, che serviranno per le analisi tossicologiche.

Dopodiché la salma è stata restituita ai familiari ed è probabile che verrà seppellita nel suo paese d’origine. Adesso vanno avanti le valutazioni da parte degli agenti della Polstrada sulla dinamica dell’incidente. Il 33enne, che era al volante dell’Alfa Romeo, è indagato per omicidio stradale. La tragedia si era consumata domenica, verso le 22.20. Il 30enne stava viaggiando in sella alla moto sulla Statale, in direzione nord. A un certo punto l’Alfa Romeo, condotta dal 33enne, dall’incrocio di via La Piccola si era immessa lungo la Statale. Proprio in quel momento, per cause in corso d’accertamento, si era verificato l’impatto tra i due mezzi. Il 30enne era stato sbalzato facendo un volo di diversi metri, prima di cadere sull’asfalto. Sul posto erano intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Porto Potenza e l’automedica da Civitanova. Ma al loro arrivo il giovane non era più cosciente. Aveva dei tagli profondi tra il collo e il petto, oltre ad aver perso molto sangue. Così era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso di Civitanova, dove poi il suo cuore aveva smesso per sempre di battere.

Giorgio Giannaccini