Choc in una casa famiglia "Molestie sessuali su una disabile 16enne" Un uomo sotto accusa

di Paola Pagnanelli

Arrivata nelle Marche dopo una bruttissima storia familiare, una ragazzina disabile si sarebbe trovata costretta a subire le molestie di un uomo. Per questo ora lui, un sessantenne del Maceratese, è imputato di corruzione di minorenne e atti sessuali con minorenne. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti nel 2021. La ragazzina, una 16enne originaria di un’altra regione italiana, aveva perso entrambi i genitori in seguito a un fatto molto doloroso, e così era arrivata nel Maceratese, affidata a una casa famiglia dove una coppia si sarebbe presa cura di lei, così come di altri ragazzini ospiti della stessa struttura. Il suo caso era particolarmente delicato, perché oltre ad aver vissuto una vicenda alquanto grave con i suoi genitori, la 16enne ha una disabilità fisica importante e un disturbo dell’apprendimento. Nella casa famiglia, la ragazzina avrebbe conosciuto un sessantenne che, per via di alcune sue difficoltà soprattutto economiche, aveva ottenuto di essere ospitato lì, sebbene la struttura fosse destinata ai minorenni. I due avrebbero fatto amicizia, ma un giorno l’uomo avrebbe iniziato a metterle le mani addosso, arrivando alle parti intime. La ragazzina sarebbe riuscita a sottrarsi a quelle carezze non volute, e a quel punto lui si sarebbe fermato. Lei però, in seguito a quel fatto, avrebbe riletto con occhi diversi altri piccoli gesti che erano avvenuti anche in precedenza con lui e avrebbe deciso di segnalare la situazione alla donna che l’aveva accolta nella casa famiglia. Così era partita la denuncia, erano state fatte delle indagini e comunque, per prima cosa, l’uomo era stato allontanato dal centro per i minorenni. La ragazzina è stata sentita con un incidente probatorio in tribunale, assistita da una psicologa, e ha confermato le accuse a carico del 60enne. Così lui è stato accusato di corruzione di minorenne e atti sessuali con minorenne.

Ieri mattina per lui era prevista l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Ma il difensore, l’avvocato Francesca Pettinelli, ha aderito allo sciopero dei penalisti dunque l’udienza è stata rinviata: il caso sarà riesaminato dal giudice Claudio Bonifazi il prossimo 12 luglio. In udienza, si costituirà parte civile anche il tutore della minorenne, assistito dall’avvocato Alberto Rossi. Anche l’imputato potrà dare la sua versione: l’uomo nega nel modo più assoluto di aver fatto qualcosa di male alla ragazzina, e tutta la vicenda sarebbe solo un clamoroso fraintendimento. Sarà il giudice a valutare poi se mandare sotto processo l’imputato, o se archiviare le accuse ritenendole infondate.