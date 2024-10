"Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto"

"Una vittoria meritata ottenuta attraverso una prestazione di carattere di tutta la squadra che voleva fortemente questi 3 punti". Si dice soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino dopo la vittoria esterna per 1-2 contro il Monturano, arrivata nei minuti di recupero con le reti dei due attaccanti Lovotti e Moscati. "Non meritavano sicuramente di uscire dal campo a mani vuote dopo aver giocato una partita del genere – dice Passarini –, il merito che riconosco ai ragazzi è quello di averci creduto fino alla fine, tanto che abbiamo segnato le due reti entrambe nel recupero, andandoci a prendere una vittoria che per noi era fondamentale soprattutto per la fiducia". Per i cremisi è stato decisivo l’apporto dato dai cambi, perché i calciatori subentrati nella ripresa hanno rivitalizzato la squadra dando nuove energie per trovare la rimonta. "Se lo meritano tutti i ragazzi, perché si allenano sempre al massimo – continua –, e questo è il giusto premio dopo una settimana di lavoro molto buona e soddisfacente. I cambi ci hanno aiutato parecchio, sia tecnicamente che fisicamente per mettere alle corde il Monturano". Tolentino che ha creato molte palle gol nei 90’ non riuscendo a capitalizzarle nella maniera giusta e ritrovandosi sotto di una rete per buona parte della gara. "Nel secondo tempo abbiamo fatto lo sforzo massimo per segnare il pareggio – continua il tecnico cremisi –, giocando praticamente sempre nella loro metà campo. Questo è un segnale positivo di un gruppo che ci crede, è unito e vuole togliersi diverse soddisfazioni, per farlo dovremo ripartire dalla grande reazione avuta nel finale per dare continuità ai risultati e proiettarci alla prossima partita casalinga per sfatare finalmente il tabù del "Della Vittoria" dove non abbiamo conquistato ancora nessun punto".

Marco Natalini