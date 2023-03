"Ci aspettiamo migliorie al Piano d’ambito dei rifiuti"

È stata fissata per il 23 marzo (alle ore 16) l’assemblea dell’Ata 3 per approvare le modifiche al Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati al fine dell’inoltro alla Regione per l’ottenimento del parere di congruità al Programma regionale gestione rifiuti (Prgr). Un tema seguito da vicino dal comitato ’Corridonia Green No Discarica’ in quanto ampiamente discusso nel corso degli ultimi confronti pubblici organizzati. "Ci auguriamo che il nuovo Piano d’ambito sia stato migliorato – afferma il comitato guidato da Andrea Germondari, nella missiva inviata ai sindaci e al presidente dell’Ata 3 -. Ricordiamo che le criticità della proposta, approvata l’11 ottobre 2021, sono state manifestate da osservazioni negative di cittadini, enti pubblici e privati, oltre che da ulteriori ricorsi al Tar ed anche le Amministrazioni comunali di Pollenza, Recanati, Montecosaro, Montefano e Loro Piceno hanno prodotto delle osservazioni contrarie, oltre ai comuni di Macerata, Matelica, Potenza Picena, Treia e Civitanova che però votarono a favore della delibera". Evidenziato inoltre il parere della Regione (reso noto il 24 dicembre 2021), definito "fondamentale" dal comitato, dove si chiedeva tra l’altro di inserire un dettagliato programma di prevenzione che sviluppi le previsioni in termini di riduzione della produzione di rifiuti, individuare il sito dove collocare la discarica provinciale e reintrodurre i territori dei quattro comuni che negli ultimi 15 anni sono stati sede di discarica di livello sovracomunale.

Diego Pierluigi