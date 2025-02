"Ci aspettiamo un ritorno dei compratori cinesi"

Enzo Verdicchio si prepara ad affrontare il Micam in programma da domenica. "La continua crescita dell’azienda – ha detto nella sua impresa a Corridonia – ha fatto si che i nostri mocassini Men’s Shoes, raggiungessero diversi Paesi rappresentando l’emblema del made in Italy".

Come vi state preparando per il Micam? "Il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare sono rimaste le stesse, anche se il quadro congiunturale continua ad essere particolarmente preoccupante. Nutriamo la speranza di avere qualcosa in più dello scorso anno".

Qual è l’attuale situazione? "I grandi band della moda hanno ridotto le ordinazioni anche perché in questa fase soffrono molto del calo dei consumi in Paesi come la Cina che era tra i maggiori "clienti" del lusso Made in Italy".

Quali clienti stranieri prevedete di incontrare al MIcam? "Come per ogni edizione la struttura commerciale della nostra azienda contatta i clienti per verificare chi di loro verrà alla rassegna. Conto di incontrare clienti provenienti dalla Germania e già questo è un buon segnale considerando che i tedeschi hanno disertato le passate edizioni. Per questa edizione ci aspettiamo un ritorno anche dei compratori cinesi e questo potrebbe essere molto importante".

In questa fase congiunturale cosa chiedete alle istituzioni? "Di essere vicine alle nostre aziende. Abbiamo bisogno del loro supporto anche per quanto riguarda la possibilità di poter disporre del prolungamento della cassa integrazione".

Vittorio Bellagamba