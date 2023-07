"Ci diamo da fare per risolvere i disagi: più sedie e palco grande"

Novità per il Teatro ’Mpertinende, cambia il palco e aumentano le sedie per il pubblico. Dopo le critiche del Pd, l’Azienda Teatri corre ai ripari: "Per le prossime rappresentazioni dialettali e per gli spettacoli per bambini di Estate da Favola, che si terranno nello spazio all’aperto adiacente al cine-teatro Cecchetti, verrà messo a disposizione un palco per assicurare una maggiore godibilità da parte del pubblico e l’Azienda si impegna ad aumentare, fin quanto possibile, anche il numero di sedie a disposizione della platea la quale, tuttavia, è condizionata dalla planimetria dell’area e dal relativo piano di sicurezza". Le critiche del Pd, circa i disagi patiti soprattutto dagli anziani costretti a stare in piedi, hanno convinto l’amministrazione ad apportare modifiche in uno spazio meno capiente rispetto agli anni passati, ma ritenuto congruo dall’Azienda Teatri dopo i sopralluoghi. La presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni (nella foto) aggiunge che "l’Azienda ha progettato quest’area con il suo solito impegno, seguendo sempre nello spirito il profondo senso di collaborazione e di attenzione verso la sua mission, che è fare cultura e sostenere chi fa cultura. Con lo stesso spirito e con un atteggiamento propositivo, ci diamo da fare per risolvere i possibili disagi, tanto che siamo prontamente intervenuti per affrontare quanto prima e al meglio la questione, allestendo strutture più consone ad artisti e al pubblico".