"Ci hanno già chiesto aiuto 54 donne"

"Da gennaio a settembre abbiamo avuto in carico 54 donne vittime di violenza, di cui 27 civitanovesi e il resto degli altri comuni che fanno parte dell’Ambito" È in base a numeri come questi, illustrati da Elisa Giusti, responsabile del Centro Antiviolenza dell’Ambito territoriale sociale 15, che partirà la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ‘Respect is an act of love’, voluta del Comune con la Cooperativa sociale ‘Il Faro’ in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il progetto, presentato ieri mattina nella sala consiliare di palazzo Sforza, prevede una serie di appuntamenti sul tema, dai banchetti al teatro, passando per seminari e lezioni nelle scuole. "La maggior parte delle donne sono italiane - ha proseguito Giusti nella sua analisi -, altre vengono dal Nord Africa, Est Europa e America latina. Hanno tra i 40 e i 50 anni. Quarantanove sono madri, spesso vittime di violenza domestica. Noi garantiamo il completo anonimato, oltre che un supporto psicologico, gruppi di auto mutuo aiuto e molto altro".

È stata la consigliera Paola Fontana ad anticipare il ricco programma. Vediamolo nel dettaglio. Stamani, il primo dei due banchetti informativi in corso Umberto I, l’altro avrà luogo nella mattinata del 18 novembre, mentre il 20 novembre l’appuntamento è all’ospedale. Quanto agli spettacoli, il 10 novembre, il teatro Annibal Caro ospiterà ‘Parlami d’amore’ e il 25 dello stesso mese spazio a ‘Edera velenosa’, al teatro Rossini. In tutti gli istituti scolastici superiori della città sarà il giudice Mario Paciaroni a tenere delle ‘Lezioni di legalità sul tema del femminicidio e delle pari opportunità’ a partire dal 23 novembre, ma prima ci sarà l’incontro ‘Se l’elisir diventa veleno’ con lo psichiatra Massimo Bachetti, la docente Francesca Petetta e il maestro Alfredo Sorichetti, in calendario il 17 novembre al liceo Da Vinci. Con il nuovo anno, sono previsti seminari formativi rivolti a professionisti del settore giuridico e socio sanitario. "Molte donne richiedono un aiuto per la gestione della separazione" ha chiarito Eleonora Tizi dello sportello comunale InformaDonna, dove ogni anno vengono assistite circa 150 donne. Da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica, un plauso al "gran lavoro di coordinamento", mentre per l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi "il problema è culturale".