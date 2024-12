"Ci hanno rubato anche il Natale"

"Natale amaro". Monica Fammilume, presidente dell’associazione Tolentino Commercio Centro Storico, spiega: "La ricostruzione, tra cantieri, pochi parcheggi e problemi di viabilità, fa parte della quotidianità. Ma speravamo in una progettazione natalizia che non c’è stata. Il Comune ci ha convocati tardi: abbiamo portato idee per l’intrattenimento dei bimbi al chiuso, ma ci hanno risposto che non c’erano i soldi. Eppure sono stati spesi 75mila euro per il programma natalizio. Finora non abbiamo visto movimento; l’anno dopo il sisma c’era stato molto più giro. Forse quest’anno ci hanno rubato il Natale", conclude riferendosi allo slogan "Che nessuno ci rubi il Natale" del 2023.