Ci pensano Brunet e Becker

civitanovese

2

osimana

0

CIVITANOVESE (4-4-2): Cannella; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Bagnolo (20’st Ercoli), Visciano, Domizi, Becker; Brunet (25’st Strupsceki), Paolucci (31’st Ruggeri). A disp. Liberati, Mangiacapre, Candia, Giordani, De Vito, Valentin. All. Alfonsi.

OSIMANA (4-4-2): Santarelli; Falcioni (37’st Di Lorenzo), Bellucci (18’st R. Fermani), Micucci, Mosquera; Pasquini (43’st Montesano), Straccio (26’st Mercanti), Borgese, N. Fermani; Alessandroni, Tittarelli. A disp. Affinito, De Angelis, Baiocco, Labriola, De Angelis. All. Aliberti.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 34’pt Brunet, 50’st Becker.

Note – spettatori 500 circa, ammoniti Visciano, Ballanti, Falcioni, Bellucci, N. Fermani. Ang-4-0, rec. 1’pt e 5’st.

Due argentini, Brunet e Becker, firmano la prima vittoria dell’anno della Civitanovese. Al Polisportivo, i rossoblù, privi degli squalificati Testa, Spagna e Buonavoglia, battono un’Osimana ancor più gravata dalle assenze (Bugaro e Patrizi squalificati, Triana, Ambanelli, Buonaventura e Bambozzi infortunati) che però non perdeva da dieci turni. I tre punti non incidono tanto sulla classifica del team del patron Profili quanto sul suo morale, considerando che il successo mancava dallo scorso tre dicembre. Eppure, nel primo tempo, l’Osimana sciupa due buone occasioni che le avrebbero permesso di andare negli spogliatoi con un parziale diverso rispetto al vantaggio locale. Il primo brivido al 15’, quando Tittarelli non sfrutta bene il passaggio di Borgese e davanti a Cannella manda a lato. Stesso errore per la Civitanovese al 18’, quando Paolucci prima e Brunet poi ciccano sul cross di Pasqualini. Seguono pericoli per entrambe le compagini, Straccio al 23’ e Bagnolo al 30’, quindi Brunet, sul corner di Becker, sigla l’1-0 con un’inzuccata la cui traiettoria è deviata dall’ospite Mosquera mentre Santarelli tocca la sfera senza respingere efficacemente. La conclusione di Alessandroni che sbatte sulle gambe di Cannella (46’) chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i rossoblù alzano i ritmi, forti degli ingressi di Strupsceki e Ruggeri, l’undici di Aliberti invece non riesce a creare pericoli dalle parti di Cannella. Santarelli si oppone due volte alle punizioni di Becker (3’-24’), il quale calcia sul fondo al 35’. Cinque minuti più tardi Strupsceki fa la barba al palo e allo scadere ecco il raddoppio rossoblù: bella percussione di Ruggeri, palla per Becker e rasoterra vincente.

Francesco Rossetti