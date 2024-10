"Ci rimetterebbero le piccole attività"

"L’apertura sarebbe una cosa molto negativa, prima di tutto perché c’è già un centro commerciale che di conseguenza ne soffrirebbe – dice Giada Palmieri, del bar pizzeria Tamaya di Piediripa –. Le persone sono sempre quelle e un’ulteriore apertura, per me, non sarebbe una buona occasione. Ci rimetterebbero anche le attività più piccole e il traffico nella zona ne risentirebbe, per quanto già adesso la frazione sia invivibile in certe fasce orarie. Due centri commerciali esistono già e sono praticamente attaccati, costruirne un terzo credo sia fuori luogo e non serve ad aiutare, soprattutto se porta alla chiusura di altri che già faticano ad andare avanti. Inoltre, non credo che porterà lavoro in più ad attività come le nostre, quindi bar e pizzerie".