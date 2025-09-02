"Ci ’rubiamo’ gli addetti tra un’azienda e l’altra"

Cerca persone che cuciono negli ambiti maglieria e tessuto confezionato. Roberto Giujusa, uno dei due soci titolari di Manifatture Alessia, spiega che figure già pronte e preparate non esistono: "Ci "rubiamo" gli operai specializzati tra un’azienda e l’altra – dice –. Ci sono solo persone già precedentemente impiegate in altre ditte". Secondo la Cgia, un’impresa su due non trova gli operai specializzati di cui avrebbe bisogno.

La sede dell’azienda sarà ancora per poco a Tolentino perché il 20 settembre, con un grande evento a cui parteciperanno anche il governatore Francesco Acquaroli e il commissario Guido Castelli, si trasferirà in via Santa Maria a Belforte, a Villa Valentini, un edificio ristrutturato del ‘600. L’azienda fa consulenza, prototipi e produzione per brand importanti.

"La manodopera specializzata è da trattare con i guanti di velluto – continua – per questo cerchiamo di garantire uno stipendio un pochino più alto e orari flessibili. Ad esempio una dipendente diventata mamma per la seconda volta era preoccupata e non sapeva come fare, ma le abbiamo spiegato che poteva venire a lavorare anche solo durante l’orario di apertura dell’asilo nido. Noi imprenditori dobbiamo essere i primi a rendere questo lavoro attrattivo. Intanto stiamo investendo su due giovani (per la modellistica e la cucitura di capi campione), formandoli".

Giujusa (nella foto) riflette poi sul fatto che spesso le nuove generazioni non conoscono bene il settore: "Vogliono diventare stilisti di moda non sapendo che dietro è necessario un gruppo finanziario a sostegno per fare strada – conclude il socio titolare di Manifatture Alessia – mentre i modellisti sono figure comunque molto ricercate, che pure guadagnano bene. Dobbiamo promuovere l’importanza di tramandare quest’arte".

l. g.