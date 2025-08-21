Ci sarà un cimitero per cani e gatti

A Tolentino sarà realizzato un cimitero per gli animali. Il Comune intanto ha individuato l’area: sarà vicino al parcheggio principale.

La novità è stata annunciata dal sindaco Mauro Sclavi nel corso dell’ultimo consiglio comunale. "Stiamo preparando una variante, che sarà approvata entro fine anno – spiega il primo cittadino –. Questa prevede un parcheggio aggiuntivo nella parte superiore, che permetterà anche agli anziani e alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente il cimitero. Poi è previsto un nuovo spazio per le cappelline, sempre nella parte alta. Mentre sotto, vicino all’ingresso principale, abbiamo pensato a un cimitero per gli animali da affezione". Non si conoscono ancora i tempi per l’avvio dell’opera.

La crescente sensibilità verso gli animali da compagnia ha portato a pensare alla realizzazione di spazi dedicati alla loro sepoltura. La richiesta in questo senso è arrivata, nel tempo, da tanti cittadini. Ma anche per altre questioni il camposanto tolentinate di recente è stato al centro del dibattito politico. A sollevare qualche protesta era il nuovo sistema introdotto per regolare gli accessi in auto delle persone autorizzate, cioè anziani e disabili. Il Comune aveva infatti deciso di sostituire la lettura della targa con una tessera, da acquistare pagando otto euro. Ma la novità non era piaciuta e nel corso dell’ultima seduta del consiglio Silvia Luconi, dai banchi della minoranza, aveva chiesto di tornare al metodo precedente, contestando soprattutto la tessera a pagamento. Il sindaco Sclavi aveva fatto dietrofront sugli otto euro, annunciando i rimborsi per le settanta persone che già avevano pagato e ritirato la tessera.

In pratica ora i soggetti autorizzati possono accedere con la tessera (che però è gratuita) o tramite l’impronta digitale. "Appena ci siamo accorti di aver fatto un errore – aveva detto Sclavi – ci siamo fermati". Non si tornerà però alla lettura della targa. "La vecchia amministrazione aveva speso 12mila euro per guardare i vecchietti che entrano con l’auto al cimitero con le telecamere ocr – aveva aggiunto –, ora abbiamo deciso di spostarle per motivi di sicurezza, al fine di controllare in città le targhe dei veicoli segnalati dalle forze dell’ordine. Basterebbe un po’ di buon senso, essendoci il segnale di divieto per chi non è autorizzato; ma è stato sempre necessario trovare altri sistemi di controllo, perché c’è stato sempre qualcuno che si è approfittato della situazione trasformando il cimitero in una pista. Comunque stiamo portando avanti la variante con un parcheggio più accessibile, sopra alla zona cappelline".

Lucia Gentili