Ci saranno 20 iniziative a pagamento e altre 13 gratuite

Il Festival Storie si compone di 33 eventi culturali tra prosa, musica e racconti: 20 saranno con ingresso a pagamento e 13 gratuiti. Per agevolare la partecipazione del pubblico, l’organizzazione mette a disposizione l’abbonamento venduto a un prezzo molto vantaggioso: 100 euro (intero), 60 euro (ridotto under 14). Le tessere vanno prenotate ai seguenti numeri: 0734-632800 (tabaccheria B&B di Magliano di Tenna) oppure 0734-710026 (Marche Eventi di Servigliano). Si può prenotare anche tramite whatsapp al numero 339-3706029. Gli stessi numeri telefonici possono essere utilizzati per prenotare i posti per il singolo spettacolo. Il costo del tagliando d’ingresso per la singola serata è di 12 euro (intero) o 8 euro (ridotto under 14). Gli abbonamenti saranno consegnati ai diretti interessati durante la prima serata del Festival. I biglietti invece, una volta prenotati, saranno ritirati direttamente

al botteghino.