Ci siamo: è il momento dei saldi "Trecento euro di spesa a famiglia"

di Franco Veroli

Da domani nelle Marche iniziano i saldi invernali (proseguiranno fino al 1° marzo), appuntamento sempre molto atteso da chi punta ad acquisti scontati, anche significativamente, per un prodotto che magari poche settimane prima era ritenuto inaccessibile perché troppo costo. Secondo il Centro studi di Confcommercio Marche, grazie anche al lungo ponte dell’Epifania, saranno sei su dieci i marchigiani che approfitteranno dei saldi invernali, generando in provincia di Macerata un giro d’affari di circa 42 milioni di euro, che diventano 200 se riferito a tutta la regione, un valore - quest’ultimo - in crescita del 10% rispetto a quanto registrato all’inizio dell’anno scorso. Mediamente una famiglia spenderà 280300 euro, mentre l’acquisto medio per singola persona si attesterà sui 127 euro. "I saldi offriranno ai consumatori un’ampia scelta di prodotti di tendenza e di qualità, permettendo ottimi affari all’interno degli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città" sottolinea il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco. "Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori – prosegue - saranno senza dubbio i prodotti più richiesti dai marchigiani. Saranno richiesti anche gli articoli tecnologici, anche se in minor quantità rispetto ai prodotti moda, tenuto conto anche della elevata domanda e delle vendite al riguardo già registrate durante il Black Friday e il Cyber Monday". I saldi costituiscono un’occasione che ha lo scopo di produrre effetti positivi, sia per i cittadini, sia per i commercianti. "Gli incrementi dei prezzi registrati durante gli ultimi mesi a causa del protrarsi della guerra Ucraina e del conseguente caro energia – spiega il direttore - fanno di questi saldi un’importante opportunità per i consumatori attenti alla spesa e a caccia di affari; mentre per gli operatori commerciali servono ad avere liquidità, rinunciando magari ai margini desiderati, a favore di una maggiore stabilità aziendale". I saldi, inoltre, possono essere utili per rafforzare e incrementare lo shopping sotto casa, nei negozi di prossimità, considerata l’importanza della fiducia nel processo decisionale dei consumatori. "L’analisi della serie storica relativa alla propensione all’acquisto – conclude Polacco - mostra comunque un trend in crescita: da gennaio 2015 ad oggi, la percentuale di coloro che effettueranno acquisti è aumentata di 15 punti percentuali". Nel 2015, infatti, venne toccata la percentuale più bassa degli ultimi 13 anni, vale a dire il 51%, 20 punti in meno rispetto al picco del 71,8% del gennaio 2011. Poi, però, c’è stata una risalita che, con il 66%, arriva al punto più alto proprio in questo inizio 2023. Naturalmente, anche i saldi devono avvenire rispettando regole precise, a partire dal fatto che i capi in vendita devono avere carattere stagionale, con l’obbligo per il negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. La possibilità di cambiare il prodotto dopo l’acquisto è a discrezione del negoziante (a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme), come pure l’opportunità di provare un capo.