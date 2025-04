"Ci siamo interrogati per capire le nostre aspirazioni"

La settimana dell’Orientamento è un momento in cui le lezioni si fermano per dare spazio alla riflessione personale, in modo da capire "cosa potremo fare di grande da grandi".

Siamo partiti dalla scrittura di un dizionario dell’Orientamento, comprendente termini come "desiderio", "passione", "sogno", "futuro", "ostacolo", "coraggio", "talento", per poi realizzare degli approfondimenti su alcune donne che hanno fatto la Storia, mettendo al centro della loro vita le parole elencate sopra. Abbiamo capito che ogni tanto è necessario ascoltarsi per comprendere meglio se stessi e che nella vita con l’impegno e con la forza di volontà nulla è impossibile, ma si possono raggiungere i propri obiettivi.

In particolare ci è parso chiaro che talento e passione devono procedere di pari passo, perché l’uno senza l’altra non portano frutto. Si può anche cadere lungo il percorso, ma l’importante è trovare il modo di rialzarsi per continuare a camminare, probabilmente avendo persino imparato qualcosa dai propri errori. Durante questi sette giorni non abbiamo parlato di scelte definitive riguardo al futuro scolastico o lavorativo, ma abbiamo fatto il punto su noi stessi attraverso le storie di altre persone: del resto spesso si rivelano più importanti gli esempi, rispetto a tanti discorsi.

Le ragazze e i ragazzi II A della scuola secondaria