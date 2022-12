"Ci sono 250 malati di Alzheimer, ma nessun centro"

di Lorena Cellini

"L’Asur stima in almeno 250 persone i malati di Alzheimer presenti nel nostro comune e Civitanova non ha alcun centro, né diurno e men che meno residenziale, che assista malati e famiglie". E’ la premessa con cui Francesco Micucci (Pd) (nella foto) presenta una interrogazione consiliare al sindaco da discutere alla prossima seduta per sapere "se esiste un progetto, quali sono ad oggi i documenti deliberati a supporto ed eventuali tempi di realizzazione. Quali sono inoltre le somme destinate dall’amministrazione comunale a sopperire a questa carenza e perché fino ad oggi non si è stati in grado di realizzare almeno un centro diurno, avendo già realizzato in passato questa esperienza". Una scarica di domande che piove su una amministrazione comunale in questi giorni finita al centro di un dibattito aperto da Ilaria Bompadre, una esponente di Fratelli d’Italia e figlia di un malato di Alzheimer, che lamentava l’assenza a Civitanova di una struttura pubblica dedicata a questo problema, ma che nell’ultimo quinquennio è stata più volte evocata e promessa. "Negli anni – ricorda Micucci – e in particolare negli ultimi cinque, il sindaco Fabrizio Ciarapica e i suoi assessori più volte hanno annunciato la realizzazione di un centro di accoglienza per i malati di Alzheimer, ma di questo progetto non vi è traccia, né da un punto di vista documentale né di concretezza". Micucci raccoglie poi l’appello di Bompadre per mettere al centro della discussione la questione del disagio di chi vive il dramma Alzheimer e non sa a chi rivolgersi. "Le famiglie civitanovesi – sottolinea – sono costrette a percorrere decine e decine di chilometri al giorno per portare i loro cari, affetti da questa malattia, nei centri disponibili e poter così usufruire di qualche ora di riposo. Poche settimane fa una civitanovese ha fatto un pubblico appello all’amministrazione comunale per stimolare un impegno concreto a risolvere questa insopportabile situazione".