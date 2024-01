"Ci sono consiglieri che per il secondo anno non rispettano il principio di trasparenza"

Dichiarazioni dei redditi 2022 dei politici pubblicate nel sito del Comune di Civitanova, come prevede la legge, mancano ad oggi quelle di quattro consiglieri comunali. Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) spiega di aver messo agli atti di non percepire redditi e di non essere soggetta a dichiarazione. Giorgio Pollastrelli (Lega) specifica "di averla inviata mercoledì. Dispiace che il documento non sia stato ancora caricato". Nonostante la scadenza di legge, non risultano inserite (per il secondo anno consecutivo) quelle di Piero Croia e Nicolò Renzi, entrambi di Forza Italia. E insorge Mirella Paglialunga (Per Civitanova): "In caso di mancata o parziale ottemperanza, oltre all’attivazione della procedura per l’accertamento della violazione di cui all’articolo 7 del regolamento, è prevista l’irrogazione di una sanzione da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile, che compete dall’Autorità nazionale anticorruzione. Ma a Civitanova ci sono consiglieri di maggioranza che per il secondo anno consecutivo pensano di avere il potere di non pubblicare ne’ redditi ne’ curriculum, in barba al principio di trasparenza che dovrebbe valere per tutti gli amministratori pubblici. Sindaco Ciarapica, segretario Morosi, lo prevede il regolamento?".