Ci sono i primi investitori per la cittadella dello sport a Scossicci

L’imprenditore e geometra Massimo Giaquinto (nella foto), fondatore dell’associazione culturale "Porto Recanati giovani", fa sapere che sta andando avanti l’iter per il suo ambizioso progetto di costruire una "Cittadella dello sport", prevista in un’area di Scossicci al confine tra Porto Recanati e Loreto.

Allo stesso tempo, Giaquinto si dice intenzionato a far scendere in campo la sua associazione in modo da formare una lista civica per le prossime elezioni comunali. Non solo: l’imprenditore portorecanatese afferma che domenica mattina degli investitori hanno confermato la volontà di far sorgere il suo progetto nella zona di Scossicci.

Secondo Giaquinto, infatti, la cittadella dello sport potrebbe rilanciare quel tratto di litorale visto che proprio lì sorgeranno delle nuove scogliere a protezione della costa. Intanto, è lui ad aggiungere che il suo progetto si estenderà su tre ettari di terreno dove saranno costruite strutture sportive e ricreative, dotate di vari servizi.

Tutti gli impianti, sottolinea ancora l’imprenditore portorecanatese, avranno un’alta accessibilità per i disabili. Inoltre nell’area saranno previsti 24 mini appartamenti, un palazzetto dello sport, due piscine, due bar, un ristorante-disco capace di ospitare 600 posti a sedere.

Oltre a ciò, a suo dire ci sarà pure per un campo di calcio, quattro impianti per il calcio a 5, tre strutture per il padel, un campo da beach soccer, due di pallavolo e tennis, uno da basket, un maneggio e uno sgambatoio per cani.

Stando sempre al progetto, il complesso sarà dotato di una palazzina, un centro medico, un parco giochi attrezzato, un centro benessere e parcheggi con impianti fotovoltaici.