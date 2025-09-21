"Ci sono norme sulla sicurezza da rispettare anche sul palco"

"Accuse infondate": Maria Luce Centioni, presidente del Cda dei Teatri di Civitanova, liquida così la ricostruzione di Antonio Sterpi sulla cancellazione della rassegna Caro Teatro. "C’è sempre stata l’intenzione di collaborare all’organizzazione dell’evento ed è fuorviante affermare che il nostro atteggiamento abbia scoraggiato la Piccola Ribalta". La sua tesi si fonda sulle questioni di sicurezza pubblica "che deve essere garantita a chi lavora sul palco, a chi si occupa dell’organizzazione dietro le quinte e agli spettatori. Non possiamo derogare a questa responsabilità. Quindi abbiamo migliorato le procedure per chiunque utilizzi i nostri spazi. Per questo chiediamo l’indicazione di un legale rappresentante e di un referente per ogni compagnia". Richieste che, riferisce Centioni, "non sono state fatte solo alla Piccola Ribalta, ma a tutti gli organizzatori". Quanto a orari, presenze e costi "un’azienda con una funzione pubblica come la nostra deve evitare sprechi di risorse. Una migliore concertazione ci permette di ottimizzare tempi e uso del personale. Non si tratta, però, solo di risparmio, ma anche di prassi relative alla sicurezza" ed elenca le specifiche dovute ai vigili del fuoco su quante persone operano, sul tipo di attrezzatura e allestimento previsti, il numero di persone dietro o sul palco e la capienza della sala. "Tutto – ribadisce – deve essere comunicato preventivamente, non chiediamo nessuna preveggenza ma ad un certo tipo di organizzazione, nonché di collaborazione. Da parte di Sterpi abbiamo riscontrato una certa riluttanza, persino aspra, di fronte alle nostre legittime richieste".