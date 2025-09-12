Ci sono nove milioni per le scogliere a Scossicci. Pubblicato il bando per scegliere la ditta

È stato finalmente pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle scogliere a difesa del litorale di Scossicci a Porto Recanati: le ditte potranno presentare la propria offerta economica entro lunedì, alle 13. L’intervento, dall’importo totale di 9 milioni, rientra tra le opere finanziate con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale.

"Il cronoprogramma prevedeva di giungere all’appalto entro giugno – spiega in un comunicato la giunta portorecanatese –, ma i pochi mesi di scostamento rispetto a quanto previsto all’inizio sono stati dovuti alla revisione del progetto iniziale, resa necessaria per via della possibilità di ottenere un ulteriore finanziamento in corso d’opera. Tale contributo avrebbe portato le risorse complessive da 9 a 14 milioni, consentendo di estendere di circa 500 metri la linea di costa protetta dalle barriere emerse. Pur essendo un primo stralcio, l’intervento riveste un’importanza fondamentale per la tutela del litorale nord di Porto Recanati e per la sicurezza delle infrastrutture costiere".

Il sindaco Andrea Michelini si dice soddisfatto: "Desidero porgere un sentito ringraziamento all’assessore regionale alla difesa della costa Stefano Aguzzi, al provveditore Giovanni Salvia, al dirigente del provveditorato Corrado Maria Cipriani, a tutti i tecnici della Regione e del provveditorato e, non da ultimo, all’ufficio tecnico del Comune. Insieme abbiamo costituito un team altamente professionale e coeso, e il continuo contatto tra me e l’ingegner Cipriani è stato determinante per affrontare e superare ogni fase progettuale con rapidità ed efficacia. Grazie a questo lavoro di squadra abbiamo potuto avviare un progetto fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico della nostra città".