"Ci stanno pian piano affossando"

"Ci stanno affossando – interviene il sindaco di Castelsantangelo sul Nera Alfredo Riccioni –. Per i piccoli Comuni del cratere il danno è ancora maggiore. A volte mi domando perché non decidano di applicare la norma su fusione o accorpamento dei Comuni sotto i 3.000 abitanti. Con il campanilismo che c’è, se la norma non viene calata dall’alto la vedo dura. Per quanto riguarda i tagli, rischiamo di non poter garantire i servizi essenziali. Chi abita nei piccoli borghi è penalizzato rispetto a chi vive nei centri più grandi, anche per i servizi erogati da Regione e Stato. In particolare per quanto riguarda la sanità. Tra l’altro il trasporto pubblico locale è molto carente".