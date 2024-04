"Ci sto? Affare fatica" apre anche ai 14enni

Riparte anche per il 2024, per il quinto anno consecutivo, il progetto di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni "Ci Sto? Affare Fatica - Facciamo il bene comune", dedicato ai giovani marchigiani dai 14 ai 35 anni. Un modo per valorizzare il tempo estivo dei ragazzi e al contempo rendere più vivi e accoglienti i nostri territori e i nostri borghi, con una particolare attenzione verso l’entroterra. Da quest’anno si amplia la platea dei destinatari visto che l’età dei partecipanti è stata abbassata dai 16 ai 14 anni, proprio per consentire una partecipazione ancora più ampia alle attività in programma. Il progetto è stato presentato ieri in Regione dall’assessore Chiara Biondi (foto).