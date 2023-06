’Ci sto affare fatica’, le attività giovanili partiranno il 3 luglio

Anche il Comune di Tolentino aderisce al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica–Facciamo il bene comune", finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche ets (ente del terzo settore). Le attività partiranno il 3 luglio, coinvolgendo quattro squadre di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 per quattro settimane. Con loro anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre. I ragazzi e le ragazze si "sporcheranno le mani" per rendere più belli i territori e per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del "fare insieme"; ogni gruppo di giovani sarà seguito in tutte le operazioni da volontari "maestri d’arte", chiamati handyman, proprio per trasmettere loro le competenze tecniche e artigianali necessarie. A ciascun partecipante viene consegnato un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero. "Questo progetto – afferma l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni – permetterà ai ragazzi di sentirsi maggiormente responsabili".