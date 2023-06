’Ci sto affare fatica’ sbarca in città: "Una lezione di educazione civica"

Per la prima volta anche il Comune di Tolentino aderisce al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche. Ieri, in conferenza, il sindaco Mauro Sclavi con gli assessori Elena Lucaroni e Flavia Giombetti, l’assistente sociale Lucia Rocci, il presidente Csv Macerata (e vicepresidente Marche) Paolo Gobbi, l’operatrice Csv Marche per la provincia di Macerata e coordinatrice del progetto Eleonora Iacobucci e la segretaria di Aiace (ets che collabora nella gestione) Paola Carella, hanno presentato l’iniziativa. Le attività inizieranno il 3 luglio, coinvolgendo quattro squadre di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per quattro settimane; con loro i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, che coordineranno settimanalmente le squadre. I ragazzi e le ragazze si "sporcheranno le mani" per rendere più belli i territori e per la cura del bene comune. Per iscriversi www.cistoaffarefatica.it. Ogni gruppo sarà guidato da un "handyman", in questo caso il decoratore Alberto Taborro, che trasmetterà ai giovani le competenze tecniche e artigianali necessarie. Nel dettaglio, le attività nel Comune di Tolentino si svolgeranno all’aperto, principalmente in aree verdi e strutture sportive, e riguarderanno piccoli lavori di cura del verde, tinteggiatura e manutenzione. "I luoghi individuati, insieme all’ufficio tecnico, sono: il palazzetto dello sport in viale della Repubblica – ha spiegato Rocci –, viale Giovanni XXIII, parco Isola d’Istria, parco fluviale, via 8 Marzo". A ciascun partecipante, a riconoscimento dell’impegno profuso, verrà consegnato un "buono fatica" settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor), che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero (con le attività aderenti). "Si tratta di un progetto importante per i nostri giovani – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Lucaroni –, che vivranno la città non in modo passivo, ma prendendosi cura del bene comune. Questo li responsabilizza". "I ragazzi potranno difendere il territorio in cui vivono – ha aggiunto il sindaco –, comprenderne l’importanza. È una questione di civiltà, accudendo il bene di tutti". "Una lezione di educazione civica, solidarietà e volontariato facendo squadra in modo costruttivo e divertendosi", ha detto Giombetti. "Si tratta di un’agenzia di sviluppo per aiutare i territori a crescere, avvicinando i ragazzi al volontariato", è intervenuto Gobbi. "È un progetto dei, per e con i ragazzi – ha concluso Iacobucci – per essere cittadini attivi". L’ente del terzo settore Aiace opera nell’entroterra da 27 anni, occupandosi di Protezione civile, vigilanza, protezione ambientale e valorizzazione beni culturali.

Lucia Gentili