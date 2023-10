"Ci vorrebbe un ventaglio" in corsa allo Zecchino d’Oro

Ha scritto la musica, insieme al collega (piorachese) Giorgio Iommi, di "Ci vorrebbe un ventaglio", uno dei 14 brani in gara allo Zecchino d’Oro 2023, che andrà in onda dall’1 al 3 dicembre su Rai 1. Gianluca Buresta, 37 anni di Tolentino, ha dato vita alle note insieme a Iommi, mentre il testo è stato scritto dal paroliere Emilio Di Stefano. A cantarlo, la piccola Aurora Esposito, 9 anni di Civitanova. Nella canzone si affronta, in modo giocoso e riflessivo, il tema attualissimo del cambiamento climatico invitando ad avere un po’ più d’amore per la Terra, per non farla soffrire più. Parte dalla favola di Esopo "La cicala e la formica". E in generale parla anche di come affrontare le difficoltà della vita. Aurora fa parte dei 17 solisti che, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, interpreteranno i brani in gara, scelti tra 580 proposte arrivate a seguito del bando. Per Buresta, chitarrista, cantautore, autore, compositore, insegnante di chitarra da quasi vent’anni e produttore, che ha iniziato il suo percorso artistico nel 2009, si tratta della prima volta allo Zecchino. Con l’inseparabile amico Iommi. Il luogo in cui hanno origine le loro canzoni è lo studio "L’atelier della musica". Prima volta, subito scelti. E Buresta racconta come. "Un pomeriggio del 2016, un allievo mi fa ascoltare le canzoni dello Zecchino di quell’anno – ricorda –. Resto particolarmente colpito, emozionato, da "Kyro". La riascolto in auto. Sarà stato che il Natale era alle porte o il coro dei bambini, fatto sta che mi commuove. E sento di dovermi complimentare con l’autore, Emilio Di Stefano, una grande penna, che ha scritto anche per Mina e Califano. Gli scrivo che la canzone è molto potente da un punto di vista emotivo. Mi risponde. Nasce un’amicizia, che dura ancora oggi, pur non essendoci mai conosciuti di persona. Un legame che arriva a "Ci vorrebbe un ventaglio". Con Giorgio compongo un arrangiamento reggae e lo presento a Emilio. "Credo di avere il testo", ci dice lui dopo un po’ di tempo. E cominciamo a lavorarci, in un confronto continuo. Una lavorazione lunga e intensa, fino all’invio". Il resto della storia lo conosciamo. Il primo album di Buresta, "Necessaria partenza", è uscito nel 2009, nello stesso anno in cui ha vinto il Cantagiro (sezione cantautori); nel 2010-11 scrive la colonna sonora del film "A sud di New York" (il brano omonimo viene cantato da Luca Napolitano di Amici), mentre a fine 2013 esce il secondo album "L’essenza delle cose".