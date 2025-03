"Ci vuole l’impianto per il Canalone"

"Con l’impianto di risalita del Canalone, ci sarebbero due mesi in più di sci". Mauro Montebovi, titolare dell’omonimo bar di Visso, fotografa così la situazione della stagione invernale di Frontignano. "Quest’anno abbiamo lavorato solo sotto Natale, poi la neve non c’è più stata. Ma se ci fosse la funivia sul Canalone, ancora si potrebbe sciare perché lì la neve c’è ancora". Anche Montebovi si è trasferito nella nuova zona commerciale del paese: "La ricostruzione del vecchio locale a ridosso del centro è in corso, ma serviranno altri due o tre anni perché sia pronto. Però finché non riapre la piazza di Visso, non vale la pena tornare lì. Questa nuova sistemazione va bene: forse mancano un po’ di parcheggi, ma non ci possiamo lamentare".