Ciabocco ancora sindaco: "Una vittoria per Parrucci"

di Lucia Gentili

"Dedico questa vittoria a Pietro Enrico Parrucci. È stato bruttissimo e strano fare la campagna elettorale senza di lui. Manca tanto". Con queste parole il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco ha commentato la vittoria, pensando al dottor Parrucci ("Pierrico") che se n’è andato prematuramente lo scorso ottobre. Ciabocco è stato rieletto con un plebiscito: la sua lista "San Ginesio Rinasce" ha ottenuto 1.345 voti, ovvero il 79,54%, mentre lo sfidante Nicola Ferranti con "San Ginesio Comunità Condivisa" 346 voti, il 20,46%. Alle urne, tra domenica e ieri, si è recato il 51,31% (in calo rispetto a cinque anni fa, quando era stato registrato il 57,44%). "Possiamo continuare a lavorare – ha detto Ciabocco – per obiettivi importanti. Non ci siamo mai fermati". Daris Belli (64 preferenze) è stato confermato vicesindaco. Per il resto della giunta bisognerà aspettare i prossimi giorni. In base alle preferenze, comunque, siederanno sui banchi della maggioranza: Francesco Paletti (160 voti), Giordano Saltari (115), Andrea Morichelli (111), Sabrina Moglianetti (79), Andrea Pazzelli (72), Leonardo Campugiani (71), Sara Petetta (61); restano fuori quindi le assessore uscenti Maria Alessandrini detta Fausta e Angelamaria Mari, Gualtiero Ciabocco e Michele Merelli. Ciabocco ha ringraziato i concittadini, la famiglia (la moglie e il figlio), tutta la squadra, i vecchi e i nuovi, Giulio Borroni e Isabella Parrucci. "Al di là del risultato, che non è stato certo una sorpresa, sapevamo che un progetto nuovo avesse bisogno di tempo per maturare – ha detto dal canto suo Ferranti –. Per questo lo consideriamo un ottimo inizio e, come ribadito più volte in campagna elettorale, continueremo a portare avanti il progetto Comunità Condivisa, come punto di incontro e di dialogo con la cittadinanza. Il nostro impegno ora sarà quello di fare un’opposizione costruttiva ma puntuale e trasparente verso i cittadini. Ringraziamo chi ci ha dato la propria fiducia, tutti i sostenitori e coloro che vorranno continuare questo percorso con noi". Dovrebbero entrare in Consiglio comunale con lui, come minoranza, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti e Alessia Bracci.