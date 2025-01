Ciabocco con la Regione: "Accorpare le scuole, scelta funzionale"

"L’assessore regionale Chiara Biondi sopperisce a criticità provinciali, applica le linee guida con equità tutelando i piccoli Comuni". Il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco scende in campo a sostegno dell’assessore all’istruzione. La Regione ha accorpato l’istituto di Colmurano (che comprende anche Loro Piceno e Urbisaglia) all’omnicomprensivo di San Ginesio. Per Ciabocco, Biondi ha "rimediato dopo 25 anni alle scelte provinciali e regionali di allora efficaci come consenso a breve termine, ma poco lungimiranti" che, tra denatalità, impoverimento delle scuole e delle risorse, hanno "comportato conseguenze devastanti. L’assessore tutela le progettualità delle aree interne, e in particolare del territorio dell’unione dei Monti Azzurri – ha proseguito Ciabocco –. Gli istituti omnicomprensivi potranno essere un riferimento, con una fusione di istituti simili per morfologia territoriale e consistenza demografica. A San Ginesio abbiamo garantito il trasporto gratuito ad alunni e famiglie della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’obbligo in ben 156 chilometri lineari di territorio, e 300 euro di contributo agli iscritti alle prime superiori, spendibili nel nostro territorio, nonché borse di studio e contributi ai progetti. E faremo in modo che l’investimento di 30 milioni di euro nelle nuove scuole diventi al più presto una realtà".

Continua invece la battaglia contro l’accorpamento dell’istituto De Magistris di Caldarola (con distaccamenti a Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona) e l’omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano. Collegio dei docenti e consiglio d’istituto hanno approvato due delibere inviate alla prima commissione, al governatore Acquaroli e all’assessore Biondi. E il sindaco caldarolese Giuseppe Fabbroni, anche a nome dei colleghi, ha inviato un appello ai primi cittadini dei territori dell’omnicomprensivo di Sarnano chiedendo "se lo ritengono, di prendere una posizione verso questa scelta regionale".