Ciabocco fa la giunta: Belli vice, entrano Moglianetti e Paletti

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di San Ginesio ed è stata comunicata la nomina dei componenti di giunta. Il primo cittadino bis Giuliano Ciabocco aveva individuato fin dall’inizio della campagna elettorale come vicesindaco Daris Belli, già vicesindaco nel mandato precedente. "Siamo partiti insieme cinque anni fa, io Daris e Pierrico (il dottor Pietro Enrico Parrucci, scomparso lo scorso ottobre, e al quale Ciabocco ha dedicato la vittoria, ndr)", spiega il sindaco. Gli altri componenti della nuova giunta sono: Giordano Saltari, già assessore nel passato quinquennio, Francesco Paletti (prima consigliere di maggioranza), candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, 160, e la new entry (e quota rosa) Sabrina Moglianetti. Il sindaco si occuperà di turismo, cultura, personale, enti locali, affari generali e istituzionali; passa i lavori pubblici a Saltari. Il vicesindaco: finanze, patrimonio, programmazione, istruzione. Alla Moglianetti, coordinatrice infermieristica sanità e assistenza, terza età, servizi sociali, sostegno alla famiglia, tutela della salute, Ast. Paletti, oltre a rimanere capogruppo di maggioranza, ha le deleghe ambiente, agricoltura, artigianato, commercio, attività produttive, trasporti, sviluppo economico, decoro e arredo urbano, sicurezza, viabilità. Saltari continua a mantenere ricostruzione post-sisma e urbanistica, e, in aggiunta, lavori pubblici. Anche ai consiglieri di maggioranza Andrea Morichelli, Andrea Pazzelli, Leonardo Campugiani e Sara Petetta il sindaco assegnerà deleghe.

Lucia Gentili