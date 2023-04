Ciao Abat, i balneari fanno squadra: nasce una nuova associazione

di Lorena Cellini

Abc come Associazione balneari civitanovesi. Nuovo nome, nuova storia per la categoria, che alla soglia dell’estate si presenta. Accantonata l’esperienza dell’Abat, complici i nervi scoperti per l’incubo della Bolkestein, il 5 aprile si è costituito il nuovo soggetto a cui ha aderito la maggioranza degli stabilimenti, 30 su 43. Oggi in calendario un incontro con il sindaco Fabrizio Ciarapica e metteranno subito sul tavolo quelle che giudicano priorità. "Gli stabilimenti balneari fanno dal parte del leone nell’accogliere i turisti. Conosciamo il loro amore per il nostro mare e la nostra spiaggia, ma anche i problemi che trovano, soprattutto legati alla viabilità e ai parcheggi. Su questo bisogna investire e migliorare e per esempio proveremo a chiedere se c’è la possibilità di aprire l’area portale ai parcheggi. Poi chiediamo di essere maggiormente coinvolti per dire la nostra quando vengono predisposti i cartelloni". Parole di Giacomo Mantovani (chalet Arturo) presidente di Abc. Ieri nel suo stabilimento il battesimo dell’associazione (foto De Marco) con accanto il nuovo direttivo composto dal vice Marco Scarpetta (Raphael Beach), dal segretario Marusia Ciavattini (Veneziano) e dai responsabili dei vari segmenti del litorale: per il lungomare centro Giuseppe Calza (G7), per il lungomare nord Gianbattista Lorenzetti (La Bussola), per il lungomare nord Isabella Mantovani (Re Sole), per il lungomare sud Aldo Ascani (Shada Beach). Suona la carica Scarpetta: "Civitanova sta vivendo un bel momento, con tanti visitatori, ma adesso dobbiamo essere bravi a gestire questi flussi". Però, all’orizzonte si staglia il problema Bolkestein ed è Ciavattini a ribadire "quanto questo influenzi la nostra attività e i nostri investimenti perché, di proroga in proroga, si è arrivati alla scadenza di dicembre per una liberalizzazone per la quale a pagare sarà il cliente finale, perché chi entrerà, senza sicurezza della prelazione, alzerà i prezzi". Per Calza una questione "che porterà solo concorrenza di capitali e le spiagge diventeranno lavatrici di soldi". Partecipata da tanti associati la prima uscita di Abc in cui non sono mancate le lamentele. Gli operatori balneari si aspettano un confronto con il Comune anche per ottenere maggiore decoro, più pulizia, più sicurezza e una strategia migliore per viabilità e parcheggi.