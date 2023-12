"Ciao Enrico, sarai sempre con noi"

Tutta la comunità di Corridonia piange la scomparsa di Enrico Lattanzi, venuto a mancare nel pomeriggio di ieri, all’età di 67 anni. Per tanti anni è stato dirigente, oltre che accompagnatore della squadra, nella compagine locale del Corridonia Calcio, e proprio la società rossoverde ha ricordato il suo impegno e dedizione in questa realtà. "La tristissima notizia della tua scomparsa ha sconvolto tutti noi – ha sottolineato la società di calcio del Corridonia – Oltre ad essere un dirigente, sei stato per noi un punto di riferimento, e mai e dico mai, ti sei tirato indietro. Nonostante la tua debilitazione, quando potevi, non mancavi a venire a vederci giocare in casa. Ci mancherai tantissimo e sarai sempre nel nostro cuore. Riposa in pace caro Enrico". La salma sarà esposta da questa mattina presso la Sala del Commiato Verdini in via Font’Orsola mentre il rito funebre verrà celebrato domani, alle ore 10, nella chiesa dei Santi, Pietro, Paolo e Donato.