"Ciao Maurizio, amico e direttore della Biennale dell’umorismo"

Il cordoglio di Tolentino per la morte di Maurizio Costanzo. L’Amministrazione comunale, il Miumor e la città tutta ricordano il grande giornalista, che era stato direttore artistico della 25ª edizione della Biennale dell’umorismo nell’arte del 2009. Organizzò la conferenza di presentazione al teatro Parioli, aveva anche curato la mostra personale promossa dal Miumor (Museo internazionale dell’umorismo nell’arte) dedicata a Leo Longanesi e più volte ha ospitato al Costanzo Show sia i rappresentanti dell’Amministrazione, tra cui l’allora sindaco Luciano Ruffini e l’assessore Massimo Marco Seri, ma anche ad esempio Paolo Scisciani, presidente dell’associazione Tolentino815, per parlare della rievocazione della battaglia. Inoltre fu tra i primi a chiamare per esprimere solidarietà e mettersi a disposizione all’indomani dell’incendio che interessò il teatro Vaccaj. "Riuscimmo a contattarlo grazie alla tenacia di Seri che stazionò per più giorni nei pressi della sua abitazione – ricorda Ruffini -. Una volta rotto il ghiaccio, dimostrò grande interesse per la Biennale. Era molto colpito dalla figura e dal nome del nostro patrono Catervo; diede idee e indicò figure in grado di animare le iniziative in calendario. L’Italia perde un protagonista assoluto del giornalismo e del costume".